В Подмосковье освободили шестерых инвалидов, которых несколько лет держали в рабстве
2 сентября 2021, 13:05Источник:
Mash
В Подмосковье полицейские освободили шестерых инвалидов, которых несколько лет держали в рабстве. Их избивали, унижали и заставляли заниматься попрошайничеством.
С 2018 года 40-летний Евгений Проценко и 43-летний Евгений Варин похитили не менее шести человек. Все они — инвалиды. Они обещали жертвам, что окажут им помощь, помогут трудоустроиться, но на самом деле удерживали их в арендованном доме на Пролетарской улице в Подольске и заставляли просить милостыню на улицах.
Сейчас Проценко и Варина задержали. Против них возбуждено уголовное дело — за похищение, незаконное удержание и использование рабского труда. А инвалиды – многим из них некуда податься, кроме как снова идти на улицы.
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