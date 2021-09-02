Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа «первым коммунистом на планете»

Аргументы Недели → Общество 13+

2 сентября 2021, 12:41

Лидер КПФД Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа «первым коммунистом на планете». Он считает, что «главный лозунг коммунистов "кто не работает, тот не ест" был описан еще в послании апостола Павла к Фессалоникийцам».

«Положите нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете»,- уверено заявил Геннадий Зюганов, забыв, что позже один из основателей коммунизма Кард Маркс назвал религию "опиумом для народа".

"Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм», - ответили Зюганову в РПЦ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости