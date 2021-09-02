Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа «первым коммунистом на планете»
2 сентября 2021, 12:41
Лидер КПФД Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа «первым коммунистом на планете». Он считает, что «главный лозунг коммунистов "кто не работает, тот не ест" был описан еще в послании апостола Павла к Фессалоникийцам».
«Положите нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете»,- уверено заявил Геннадий Зюганов, забыв, что позже один из основателей коммунизма Кард Маркс назвал религию "опиумом для народа".
"Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм», - ответили Зюганову в РПЦ.
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