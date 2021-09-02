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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа «первым коммунистом на планете»

, 12:41

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа «первым коммунистом на планете»

Лидер КПФД Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа «первым коммунистом на планете». Он считает, что «главный лозунг коммунистов "кто не работает, тот не ест" был описан еще в послании апостола Павла к Фессалоникийцам».

«Положите нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете»,- уверено заявил Геннадий Зюганов, забыв, что позже один из основателей коммунизма Кард Маркс назвал религию "опиумом для народа".

"Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм», - ответили Зюганову в РПЦ.

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Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)

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