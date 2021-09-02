Глава «Ростеха» Чемезов: сегодня отечественный автомобиль «Лада» по качеству не уступает «Форду»
2 сентября 2021, 12:13
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на открытом уроке для российских школьников в рамках просветительского марафона «Новое знание» сообщил, что сегодня российский автопром не только не уступает зарубежному, а во многом и превосходит.
Так он сравнил «Ладу и «Форд» и заявил, что наша машина ни в чем не уступает конкурентам, а китайские авто даже останутся далеко позади.
Пользователи сети усомнились, что руководство госкорпорации, во-первых, ездит на отечественных авто, а во-вторых, напомнили, что АвтоВАЗ уже давно не наш, потому что принадлежит концерну Renault–Nissan–Mitsubishi.
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