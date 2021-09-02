Мантуров заявил, что в регионах РФ нет дефицита вакцин против COVID-19

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2 сентября 2021, 12:22

вакцина "Спутник V", Luis Barron/Keystone Press Agency

Глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил в четверг, 2 сентября, что дефицита вакцин от коронавируса нового типа в стране в настоящий момент нет.

Денис Мантуров отметил, что сейчас не фиксируются какие-либо вызовы относительно того, что в регионах не хватает вакцин против коронавирусной инфекции. Глава Минпромторга уточнил, что в основном по стране в наличии препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Министр в беседе с RT заметил, что еще требуется нарастить производство вакцин, чтобы выполнить все контракты, которые уже подписаны, а также будут подписываться в дальнейшем.

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