Как продвинуть свой блог в Instagram в 2021, рассказывает Ксения Сваровски (Пуголовкина)

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2 сентября 2021, 12:05

Какими бы качественными и красивыми ни были ваши фотографии в профиле Instagram, без целенаправленной раскрутки и привлечения внимания подписчиков невозможно собрать большое количество лайков и просмотров. Популярность в этой социальной сети связана с активностью и взаимодействием ваших подписчиков. Продвинуть свой профиль в 2021 году можно бесплатно. О том, как быстро можно раскрутить свою страничку в Instagram, рассказала блогер Ксения Сваровски (Пуголовкина).

Во-первых, это Reels. Этот раздел появился совсем недавно, но набрал уже большую популярность. С помощью них вы можете набрать 5, 10 или даже 50 тысяч подписчиков бесплатно. Reels — это новый формат видеоконтента, похожий на тикток ролики. Длительность видео Reels составляет не более 60 секунд. Вы можете снимать свои ролики, смотреть чужие, редактировать видео, накладывать музыку. Но делать кросспостинг (выкладывать видео из reels в Тикток) не стоит, потому что ТикТок уже не будет воспринимать его как уникальное.

Reels можно снимать прямо в Instagram: ставить таймер, накладывать музыку, увеличивать скорость видео. Однозначно любителям этой социальной сети стоит попробовать! Сейчас в Reels минимальная конкуренция. А, значит, это отличный способ повысить охваты и набрать новую аудиторию бесплатно. Видео в Reels попадают в раздел «Интересное» и отдельную ленту Reels, поэтому сейчас это лучший метод бесплатного продвижения!

Снимать видеоконтент может любой пользователь Instagram, особенно это мастхев для экспертов: психологи, юристы, инвесторы и т.д. Можно легко и просто преподносить сложную информацию. Необязательно выкладывать только полезные ролики, это могут быть смешные видео на тему вашего блога. Также людям интересны жизненные ситуации, красота и эстетика, динамичный монтаж – это тот контент, который делают многие блогеры.

Алгоритм Reels прост в использовании. Видео в первую очередь показывается вашей аудитории и на основе этого «залетает» в ТОП, как и со всеми остальными типами контента в Instagram. Но аудитории, которая на вас подписана, показывается активнее, поэтому это хороший способ если не набрать аудиторию, то хотя бы напомнить своей, что вы есть, тем самым повысив охваты. Обязательно снимайте видео по теме аккаунта. Иначе вы наберёте аудиторию, которая не будет ничего покупать и будет отписываться, а отписки портят статистику. Уже сейчас можно запускать таргет в Reels — новый формат таргета практически с отсутствием конкурентов.

2) Реклама у блогеров

Вы можете найти блогера на любой вкус и бюджет, один из самых эффективных способов продвижения. Если у вас не раскрученный аккаунт, лучше начните с небольших блогеров с аудиторией 5,10,15 тысяч подписчиков и постепенно увеличивайте обороты. У таких блогеров и реклама дешевле, и это не будет губительно для вашего аккаунта. Если к вам на пустой профиль придёт, например, сразу 30 тысяч подписчиков Instagram может воспринять это как гив или накрутку и отправить аккаунт в теневой бан. Развивайте профиль постепенно.

3️) Таргетированная реклама

Один из самых дешевых вариантов продвижения вашего аккаунта. Вы можете начать с минимального бюджета - 100 рублей, включить и выключить в ее любой момент. Перед тем, как запустить рекламу на крупную сумму, проведите тестирование, если вас устроит результат, то можете привлечь более крупную аудиторию. В отличие от рекламы у блогеров таргетированную рекламу вы можете запустить в любой момент.

Накрутку ботов и подписчиков я вам не рекомендую делать. Это запрещено правилами Instagram. От гивов на начальном этапе стоит отказаться, они могут погубить ваш аккаунт.

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