Таяние вечной мерзлоты и какие потери нас ожидают

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2 сентября 2021, 11:50 София Совицкая

Для начала нужно разобраться, что такое вечная мерзлота, если по-простому, то это такой тип почвы, который не тает более двух сотен тысяч лет. В России установлен рекорд вечной мерзлоты, он составляет 1370 метров в глубину. Явление не такое уж и редкое, ¼ часть суши на нашей Земле занимает вечная мерзлота. В России она находится в Сибири и на Дальнем Востоке.

Недавно ученые обнаружили, что вечная мерзлота начинает таять. Это обернется большой трагедией для нас всех. Почему? - Вечная мерзлота поддерживает почву и если она начнет таять, то грунт будет проседать, а также разрушится экосистема. Земля будет проваливаться под ногами и разрушать инфраструктуру, города и дороги. Еще в прошлом веке многие города России возводили не подозревая, что такая проблема наступит. По мнению исследователей всего 30 лет понадобиться для того, чтобы растаять такой огромной территории.

Нельзя не сказать о том, что из-за такого катаклизма в атмосферу поступает огромное количество углекислого газа и метана. С их помощью и возникает парниковый эффект, который усиливает таяние почвы. Даже если парниковый эффект снизить до нуля, температура продолжит расти еще сотни лет. Этот растущий процесс произошел благодаря человеческой деятельности.

Изменение климатических условий приведет к новым заболеваниям и смертности. Пару веков тому назад хоронили скот и людей зараженных болезнями, поэтому таяние почвы может привести к возобновлению вирусов и болезней. Это приведет к новой пандемии.

Убытки. По подсчетам замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова от размораживания почв Арктики ущерб будет составлять 150 миллиардов рублей в год, а в России к середине века эти убытки будут составлять 250 миллиардов долларов.

Пострадает биоразнообразие. Таяние вечной мерзлоты скажется и на животных. Более южные обитатели все сильнее захватывают северные территории, тем самым вытесняя северных. Если один из видов пропадет, то нарушится целая пищевая цепочка и начнет страдать экосистема.

Что более интереснее, в СМИ ни один раз писали о том, что дома на крайнем севере с каждым годом все не пригоднее для жилья. В Норильске это примерно 30% жителей, которых нужно немедленно расселять. По оценкам других, 90% домов прокрыты трещинами и причина не только в отсутствие ремонта, но и в таянии вечной мерзлоты, та же картина в Якутске и Воркуте. Множество аварий и воронок с глубиной в многоэтажный дом на Ямале. Только вдумайтесь в масштабы этой проблемы! 65% площади России – это вечная мерзлота где живут люди.

Что же делать? Остановить или замедлить процесс таяния вечной мерзлоты, но шансы на победу оцениваются по-разному. Одни говорят, что никак нельзя, другие рассчитывают на победу. В любом случае, придется приспосабливаться. Например, уже сейчас начать строить объекты по-новому, учитываю деградацию мерзлоты, либо найти способы прекратить аварии связанные с нефтью.

С каждым годом этот процесс все быстрее развивается, не предприняв ничего, его невозможно будет остановить. В конечном итоге человечество больше не сможет существовать на Земле.

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