Психолог Евгения Третьякова рассказала, как помочь школьнику адаптироваться к учебе после летних каникул
2 сентября 2021, 08:20 Татьяна Михайлова
Медиахолдинг «Гранада Пресс» опубликовал очередной выпуск программы «Тети, дяди и ребенок».
В новом сюжете детский психолог из Челябинска Евгения Третьякова рассказывает родителям о том, как они могут помочь своим детям войти в учебный график. Особенно актуальна эта информация будет для мам и пап первоклассников, ведь адаптация к новому жизненному укладу может вызвать стресс.
Одна из рекомендаций, которую дает Евгения Третьякова, — это снижение требований к поведению и успеваемости ребенка в первое время, а также совместное времяпрепровождение.
Напомним, что программа «Тети, дяди и ребенок» выходит на канале «Гранада Пресс». Ее гости — практикующие психологи Южного Урала — рассказывают о взрослении и воспитании.
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