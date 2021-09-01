Суд Литвы окончательно запретил въезд в страну Филиппу Киркорову

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1 сентября 2021, 23:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу Филиппа Киркорова и оставил в силе решение Департамента миграции о запрете въезда в Литву на пять лет. Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Вильнюсский окружной суд пришел к выводу, что ДМ было основание признать, что характер действий Филиппа Киркорова позволяет констатировать исходящую от него угрозу для безопасности государства.

Филипп Киркоров внесен в «черный список» по просьбе МИД Литвы. По мнению главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса, российский исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия РФ».

Напомним, что данное решение суда Вильнюса запрещает въезд только в Литву, поэтому права г-на Киркорова, как гражданина ЕС (гражданство не только РФ, но и Болгарии) свободно передвигаться по территории других государств- членов ЕС, осуществлять концертную деятельность, не ограничено.

Латвию и Эстонию Филипп Киркоров посещать на данный момент может.

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