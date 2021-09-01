Министр образования Латвии Муйжниеце: «Я ни при каких условиях не намерена отклоняться от курса»

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1 сентября 2021, 22:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пока латвийские школьники осваивают новые парты и делятся с одноклассниками «последствием» лета, то министр образования Латвии Анита Муйжниеце рассуждает о выбранном ею (или нет) курсе… Речь идет о латышском языке.



Напомним, что в 2004 году в Латвии решили, что необходимо все обучение в школах перевести на государственный язык. Полный перевод на латышский язык произошел 1 сентября 2021 года.



К этой знаменательной дате министр образования Анита Муйжниеце решила высказаться:



«Я ни при каких обстоятельствах не намерена отклоняться от курса, взятого на обучение на государственном языке. Плавно будем это делать, выявляя трудности, которые мешают этому процессу. Латвия – страна, где латышский – единственный государственный язык!»



То, что это «намек» нацменьшинствам – понятно! То, что нацменьшинства это давно уже поняли – ясно! А как же с качеством образования? В латвийских школах (ах!) не хватает учителей! Прилично не хватает! Причин много: давление, чтобы прошли вакцинацию, мизерные зарплаты и большой объем работы. Молодые специалисты совсем не хотят работать в школах! Как же с этим быть?



Я понимаю, что латвийский министр образования пока ничего нового не сделала для учителей, школьников и их родителей… Благо, что повторяет за предыдущими министрами!



А вот что касается образования, то тут для Латвии есть «зашибись» пример – сама министр!



Нет особых регалий, научных работ, опыт только в местечково-районно-деревенской школе… Как с таким «послужным» списком становятся министрами? Латвия, видимо, знает. Впрочем, совершенно не удивлюсь, если «среднестатистической» во всех отношениях даме (мое мнение) «нарисуют», например «оксфорд»… Это в Латвии умеют… в обход закона… Вернее, «создадут» Закон!



Что думают о министре образования Аните Муйжниеце латвийцы?



«Всего лишь была учителем в Даугмале и Кекавской школе. Очередная деревенская, жившая и работавшая в ограниченном городке. И как ее поставили министром? Кто за такую проголосовал? Видимо, у нас намеренно «сажают» таких управлять страной!»



«А, что может это Муйжниеце? Перевести все обучение на… деревенское?»



«НИ ПРИ КАКИХ… Если ты, простите, дурень, то не следует это выставлять на всеобщее обозрение!»



«Стервятники!»



«Скоро она заговорит на арабском! Заговорят нацкадры. А мне интересно, если политическая ситуация изменится, то как эти люди будут в глаза смотреть русским? Америка уже в Афганистане показала, что защищать никого не будет… Президент Макрон посоветовал президенту Латвии мирно жить с соседом, г-жа Меркель «несется» к президенту России (не Путин к ней, а она), а тут амбиции! Что эта мадам говорить потом будет? Впрочем, с@ в глаза, а латышам «божья роса». Что нацистов цветами встречали, что советские войска… Такой уж менталитет!»

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