В Старой Риге французский турист показал стриптиз

Намедни, во втором часу ночи сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции пресекли «танцы» молодых людей.
Как выяснилось, веселая компания – французские туристы, которые решили повеселиться в Старой Риге. Один из молодых людей «нашел» на улице конус и начал с ним танцевать… Вскоре к этому веселому процессу подключился и другой молодой человек, который начал раздеваться…
Латвийские стражи порядка моментально отреагировали на данное веселье: прибыли на место происшествия. Гражданин Франции начал отрицать, что он оголялся в публичном месте, но узнав, что у полиции есть запись, признался. По словам молодого человека, он сделал это ради шутки.
Гражданин Франции был оштрафован за неподобающее поведение на 70 евро!
Никак нельзя, простите, без трусов плясать в Старой Риге, а только в них!
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