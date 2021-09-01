В Старой Риге французский турист показал стриптиз

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1 сентября 2021, 20:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Намедни, во втором часу ночи сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции пресекли «танцы» молодых людей.



Как выяснилось, веселая компания – французские туристы, которые решили повеселиться в Старой Риге. Один из молодых людей «нашел» на улице конус и начал с ним танцевать… Вскоре к этому веселому процессу подключился и другой молодой человек, который начал раздеваться…



Латвийские стражи порядка моментально отреагировали на данное веселье: прибыли на место происшествия. Гражданин Франции начал отрицать, что он оголялся в публичном месте, но узнав, что у полиции есть запись, признался. По словам молодого человека, он сделал это ради шутки.



Гражданин Франции был оштрафован за неподобающее поведение на 70 евро!



Никак нельзя, простите, без трусов плясать в Старой Риге, а только в них!

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