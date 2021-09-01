Глава Крыма Аксёнов сообщил, что с начала года полуостров принял более 7 млн туристов

С начала текущего года в Крыму побывали 7,2 млн туристов. Этой информацией поделился глава полуострова Сергей Аксенов, который сослался на данные местного министерства курортов и туризма.
Он подчеркнул, что за 8 месяцев нынешнего года турпоток в регион превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019 года на 24%. Аксенов отметил, что поток туристов добрался до отметки в 7,2 млн к концу лета.
По его словам, в течение всего позапрошлого года на полуостров прибыли 7,4 млн туристов. Аксенов сказал, что 62% отдыхающих прибыли в Крым по Крымскому мосту, 30% - на самолете, остальные - поездом. Он добавил, что за лето этого года полуостров посетили свыше 5,2 млн туристов. За лето минувшего года показатель был меньше в 1,5 раза.
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