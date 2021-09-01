Ушёл из жизни на 62-ом году гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов

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1 сентября 2021, 17:27

pixabay.com

Не стало участника группы “Зоопарк” Александра Храбунова. Известный гитарист ушел из жизни в возрасте 61 года.

Трагической новостью поделились на странице Ленинградского рок-клуба в соцсети “ВКонтакте”. Он скончался в утренние часы первого сентября, находясь в Санкт-Петербурге. Отмечается, что гитарист долгое время болел.

Осенью 1977 года он создал коллектив “Прощай, черный понедельник” вместе с барабанщиком Мансуровым и басистом Алексеевым. Спустя три года группа расширилась Науменко, который искал людей для будущей группы “Зоопарк”. В дальнейшем Храбунов играл в различных группах и работал с разными музыкантами, включая The Hoox, Kaktuzz, Krakatau Surfers.

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