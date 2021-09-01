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Глава ВЭБа Шувалов заявил, что возможный перенос столицы из Москвы не изменит город

, 17:11 Источник: РИА Новости

Глава ВЭБа Шувалов заявил, что возможный перенос столицы из Москвы не изменит город
Игорь Шувалов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Если столицу перенесут из Москвы в другое место, то город нисколько не изменится. Такого мнения придерживается глава ВЭБа Игорь Шувалов.

В ходе выступления на марафоне “Новое знание” он подчеркнул, что “никак не относится” к переносу столицы. По словам Шувалова, этот вопрос в России поднимали неоднократно. Он отметил, что, вероятно, в будущем это случится.

При этом Шувалов уверен, что если столицу все же когда-либо перенесут, то от этого Москва не изменится. Он связал это с тем, что город весьма силен, чтобы развиваться в любом случае. “Это большая экономика, это очень большая экономика. Сюда будут самые жадные до жизни стремиться, способные к этим скоростям”, - сказал Шувалов.

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