В Хабаровске на линейке 1 сентября педагог исполнила танец живота

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1 сентября 2021, 16:56 Источник: Общественная служба новостей

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В Хабаровске на линейке в День знаний педагог дополнительного образования по танцам исполнила танец живота.

Видео, как учительница танцует под песню «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус» перед школьниками и родителями появилось в интернете и его обсуждают пользователи.

Городское управление образования заявило, что это неуместно и недопустимо на празднике, посвященном Дню знаний.

Начальник управления образования Татьяна Матвеенкова извинилась за «непрофессиональные решения руководства образовательного учреждения».

В профсоюзе «Учитель» поддержали танец живота педагога на школьной линейке в Хабаровске. Учитель русского языка, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий рассказал, что учителя постоянно получают претензии.

Как он объяснил, во-первых, педагог может быть чем-то неугоден директору или руководству школы. Вторая – родители сами имеют психологические проблемы и выискивают то, чего нет. Как отметил Луховицкий, в Хабаровске один из родителей решил проявить воспитательскую ответственность.

По его словам, разрешение этой ситуации зависит от поведения коллег учительницы, детей и остальных родителей, а идеале, - все должны за нее вступиться.

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