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«Офицеры России» поблагодарили президента Казахстана за оперативную реакцию на проблему притеснения русскоязычных

, 15:32

«Офицеры России» поблагодарили президента Казахстана за оперативную реакцию на проблему притеснения русскоязычных
Фото: Global Look

Во время ежегодного послания народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что русский язык в стране имеет официальный статус, и нельзя препятствовать его использованию.

Токаев обратил на это особое внимание после того, как представители организации «Офицеры России» направили ему обращение с требованием привлечь к ответственности виновных в нападении на русскоязычных граждан Казахстана и не допустить разжигания национальной розни между двумя народами.

«Офицеры России» поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за «оперативную и четкую реакцию на националистические выходки в Казахстане». «Это совершенно конкретный посыл органам государственной власти и обществу. Наша общая задача – не допустить даже трещины в дружбе и братских отношениях между нашими народами и дать жесткий отпор выходкам провокаторов», - подчеркнул председатель организации генерал-майор Сергей Липовой.

В то же время заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что на русском языке разговаривает практически 90% населения страны. Значит, этот язык востребован обществом Казахстана.

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