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Заммэра Владимир Ефимов рассказал о новых специальностях в Московской технической школе

, 15:09

Заммэра Владимир Ефимов рассказал о новых специальностях в Московской технической школе

Первыми тремя направлениями в новой столичной техшколе станут системы связи 5G, квантовые связи и цифровая трансформация на основе технологий SDN/NFV, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проект новой технической школы в столице направлен на рост качества рабочих навыков сотрудников различных промышленных компаний города, которые сами направляют в школу своих сотрудников, желая повысить их навыки.

«Уже открыт набор на образовательные программы по пилотному направлению „Технологии связи“: всего в течение трёх лет мы планируем обучить 1200 инженеров предприятий микроэлектроники и приборостроения», — рассказал Владимир Ефимов.

Вышеуказанные новые специальности подготовят специалистов в отрасли квантово-защищённых сетей, эксплуатации связей 5G и информационно-коммуникационного оборудования.

Обучение в техшколе начнётся ближе к началу октября и займёт от трёх месяцев до полугода. Занятия будут вестись на основе МТУСИ, и после окончания обучения студенты получат свидетельства о повышении квалификации.

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