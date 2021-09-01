Дмитрий Потапенко объяснил, почему миллионы россиян остаются без пенсий

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1 сентября 2021, 15:17

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Пенсионном фонде России объяснили, какие категории граждан останутся без страховых пенсий. Это самозанятые и индивидуальные предприниматели, не делающие взносов в накопительную часть пенсии.

ПФР постепенно готовит российских граждан к тому, что часть населения окажется без пенсий. Общественный уполномоченный по самозанятым и микробизнесу Дмитрий Потапенко поделился в интервью "Общественной службе новостей", что совсем без выплат эти группы граждан не останутся, им будет выплачиваться социальная пенсия.

По словам Потапенко, ситуация несправедливая и требует кардинальных изменений. В стране более 2,5 млн самозанятых.

Большая часть самозанятых – люди, работающие в такси, сфере услуг, индустрии красоты.

Потапенко уточнил, что с самозанятых снимают 4-6% налогов. По его мнению, самозанятые – это не про выплаты, это про создание социальной инфраструктуры.

Он считает, что деньги, выплачиваемые ими, должны идти в пенсионные накопления и на другие социальные блага. Потапенко убежден, что пенсионную систему необходимо реорганизовать, поскольку ПФР не справляется с задачей, самозанятым надо дать право размещать отчисления в любых инструментах, которые он посчитает нужным.

"Для этого нужна реформа пенсионной системы в целом, которой уже 200 лет. Она давно устарела, не соответствует времени и, в первую очередь, демографической ситуации в России", – заключил Дмитрий Потапенко.

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