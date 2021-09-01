Вадиму Ивановичу Туманову исполнилось 94 года

Аргументы Недели → Общество 13+

1 сентября 2021, 14:12 Юрий Мильчинский

Фото: Global Look

Сегодня день рождения отмечает Вадим Иванович Туманов. Легендарному золотопромышленнику исполнилось 94 года.

Человек стальной силы воли и с золотым сердцем. Его не сломали ни колымские лагеря, ни пыльные штольни, ни беспредел и травля советских чиновников, ни предательство, ни постоянный пристрастный контроль со стороны всевозможных надзорных органов. Он выстоял, душа не очерствела, чувство юмора и по сей день присутствует! Он единственный человек на планете, который для своей страны добыл пятьсот(!) тонн золота. Построил тысячи километров дорог, которые и по сей день называют тумановскими, десятки школ и сотни жилых домов. Ему благодарно без преувеличения огромное количество людей, которые и сейчас пользуются тем, что сделал Вадим Туманов. Он всю свою жизнь работал, пахал в лагере, чтобы выжить. А потом – на благо Родины. Никогда не скулил, не ныл, не кланялся ни перед кем. За это его ценят. Уважают и любят. Вадим Туманов – настоящий мужчина, пример для нас для всех. Владимир Высоцкий посвятил Вадиму Ивановичу песню, они были друзьями, до самой смерти Высоцкого. Книга Туманова «Все потерять – и вновь начать с мечты» переведена на множество языков и издана во многих странах мира.

Председатель совета директоров ИД «Аргументы недели» Вячеслав Тимошенко и коллектив редакции поздравляют Вас с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, радости, близких людей рядом и твердой поступью двигаться к столетию!

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