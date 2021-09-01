На Южном Урале поддержали идею о создании базы абитуриентов-стобалльников

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1 сентября 2021, 13:49 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Создать «карту распределения» предложила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

База стобалльников позволит реально оценить ситуацию с результатами ЕГЭ и избежать необоснованного давления на выпускников-отличников, считает Елена Шмелева. Она добавила, что количество школьников, набирающих максимальный балл на ЕГЭ, растет. Это говорит о повышении качества образования и одновременно вызывает в обществе сомнения насчет честности итогов экзаменов.

Позиция Елены Шмелевой нашла поддержку в Челябинской области. С руководителем «Сириуса» согласен заместитель директора по внеучебной работе физико-математического лицея №31 Александр Тамочкин. Ресурсу со стобалльниками добавит актуальности информация о школах, чьи выпускники добиваются наилучших результатов по итогам ЕГЭ, считает он. Это позволит и детям, и родителям видеть, в каких образовательных организациях ведется качественная подготовка.

Еще одна проблема, которая требует решения, это повышение привлекательности региональных университетов. Эксперты считают: нужно создавать условия, чтобы талантливые абитуриенты получали высшее образование на местах.

Добавим, что в 2021 году 100 баллов на ЕГЭ получили 160 школьников Южного Урала.

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