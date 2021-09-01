В новом храме в поселке Маук установили звонницу

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1 сентября 2021, 13:17 Галина Гонина

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Деревянную церковь жители построили своими руками.

Храм Успения Пресвятой Богородицы в поселке Маук Каслинского района был заложен в 2010 году, но в июне 2012 года произошел пожар и храм сгорел. В 2013 году его начали возводить вновь, а 28 августа здесь установили звонницу. Совсем неслучайно это событие произошло в праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот день здесь собрались прихожане храма, настоятель – иерей Максим Дересков – и многочисленные гости.

«Новый храм мы строили почти три года, это стало возможным благодаря нашему лесозаготовщику Александру Ватутину, – рассказывает Владимир Пидорский, глава Маукского сельского поселения. – Недавно через депутата Елену Тарасову мы обратились к главе РМК Игорю Алтушкину с просьбой помочь приобрести звонницу. Нам пошли на встречу».

Новая звонница в храме поселка Маук

Восемь колоколов изготовили в г. Каменск-Уральский. Самый большой колокол весит 326 кг, на нем изображены 4 иконы – «Троица», «Рождество», «Страдание» и «Воскресение». Второй по размеру колокол весит 156 кг, на нем изображены «Богородица» и «Успение».

Освящение звонницы в храме села Маук

Службы в храме проходят по воскресеньям, иерей Максим Дересков также служит настоятелем в храме Иоанна Предтечи поселка Вишневогорск Каслинского района. В храме немного прихожан – 9 человек.

«Когда у нас не было храма, мы молились по домам, потом проводили службы в недостроенном храме, пошла третья зима, как храм отапливается, но мы никогда не пропускаем службы, – рассказывает Надежда Яковец. – Когда батюшка не может приехать, сами читаем молебны и акафисты. Сегодня для нас большой праздник, ведь мы давно мечтали о колоколах. Может быть, кто-то из прихожан будет учиться на звонаря, может быть, к нам будет ездить звонарь из Вишневогорска».

«Я уверен, что этот вопрос решится, – говорит иерей Максим Дересков. – Этот храм еще не освящен, но у него очень интересная история. Да, предыдущий храм сгорел, но люди не отчаялись, хотя это было горестно и страшно. Они просили, и Господь дал им новых храм. Сейчас нам осталось немного доработать алтарь и иконостас».

Новая звонница в храме села Маук

Возможно, к работам приступит народный художник России, иконописец Александр Куманов. У него большой опыт: он расписывал десятки храмов. Выполнил художественные росписи церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в Нижнем Уфалее, церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Верхнем Уфалее и многих других церквях.

После богослужения и освещения колоколов прихожане угощали гостей в трапезной.

Храм Успения Пресвятой Богородицы в поселке Маук

Прихожане звонят в новые колокола

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