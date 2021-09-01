Собянин: К 1 сентября благоустроено около 400 школьных дворов и стадионов

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1 сентября 2021, 13:12

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что порядка 400 школьных стадионов и территорий образовательных учреждений благоустроено в столице к новому учебному году.



«Москва подготовилась к этому празднику (Дню знаний - прим. ред.): отремонтированы школы, построены новые и создан целый ряд новых стадионов в Москве. Около 400 площадок комплексно обустроено в дошкольных и школьных учреждениях. Москва запустила такую системную программу реорганизации школьных пространств. Многие из них большие, но неухоженные. Надо сделать так, чтобы спортивное ядро и школьный двор были привлекательными не только для школьников, но и для окружающих людей. Надеюсь, что у нас это стало получаться», - отметил Сергей Собянин в ходе открытия после ремонта здания школы «Дмитровский» на Карельском бульваре.



Как отметил мэр столицы, и в самих школьных помещениях делаются новые учебные пространства, где создаются условия для развития школьников разных направленностей классов.



«Московские школы активно сейчас вступили в программы по предпринимательству, IT-классов, которые стали так активно развиваться в последние годы. Вообще, сейчас уже половина школьников в Москве учится в предпрофильных классах, и я думаю, это вам всем поможет выбрать дальнейшую вашу профессию. Поздравляю с Днем знаний, с 1 сентября, желаю вам успехов», - сказал Сергей Собянин в ходе общения с учащимися школы.



По его словам, город активно готовился к началу нового учебного года: проводился ремонт старых школ, строительство новых зданий.



«В Москве пошли в школу сегодня и дошкольные учреждения 1,5 млн москвичей, и еще около 800 тыс. в колледжи, в университеты. То есть это такая огромная страна. Помимо учащихся еще обслуживают, учат сотни тысяч работников образования: высшей школы, дошкольного образования, школьного. И все это пришло в движение сегодня. Готовились к этому, строили новые школы, ремонтировали старые. Вот ваш старый корпус 1960-х годов еще. Смотрите, как он выглядит замечательно. Создавали новые пространства, программы новые», - подчеркнул столичный мэр.

Пресс-служба московской мэрии отмечает, что в 2021 году правительство столицы провело масштабную программу благоустройства школьных дворов и стадионов, а также территорий детских садов, в которую вошли 233 территории детских садов и 173 школьные территории. Всего – 406 школ и детских садов.



На школьных дворах было качественное пространство для отдыха и занятий спортом – установлены детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, лавочки. Проведено озеленение территории.



На школьных стадионах были приведены в порядок футбольные поля, волейбольные, баскетбольные площадки. Было создано 10 межшкольных стадионов крупных спортивных комплексов.



По окончании благоустройства школьные дворы будут открыты для отдыха и занятий спортом местных жителей во внеурочное время.





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