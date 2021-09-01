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Андрей Бочкарев: 110 домов по реновации передано под заселение со старта программы

, 12:31

Андрей Бочкарев: 110 домов по реновации передано под заселение со старта программы
Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что с начала реализации программы реновации жилищного фонда в Москве передано под заселение 110 новостроек.

«Всего за время действия программы в эксплуатацию введены 140 новостроек площадью 1,8 миллиона квадратных метров, из них 110 домов переданы под заселение. В том числе в конце августа этого года по программе реновации начался переезд жителей в новостройки на Ереванской и Кастанаевской улицах», – рассказал Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что наибольшее количество заселяемых домов приходится на Северо-Восточный округ с 19 новостройками, следом расположились запад и восток столицы – 16 и 15 корпусов соответственно.

В настоящее время по программе реновации проектируются и строятся 299 объектов на 5,4 млн квадратных метров, демонтированы 58 старых зданий.

Глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин напомнил, что в стадии расселения находятся свыше 300 домов.

«По состоянию на конец августа идет расселение 305 домов, свыше 37 тысяч жителей получили новое жилье», – сообщил Лёвкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн. москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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