В России в сентябре вступают в силу новые законы

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1 сентября 2021, 12:17 Источник: duma.gov.ru

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Госдуме сообщили, какие изменения в законодательстве России ожидают граждан в сентябре.



1 сентября



Больничные по уходу за ребенком



С 1 сентября родители смогут получить больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно в размере 100% среднего заработка. Выплаты не будут зависеть от стажа работы. Не будет учитываться, где лечится ребёнок — в стационаре или амбулаторно. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рублей.



«Гаражная амнистия»



Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.



При этом, гараж должен быть капитальным и построенным не позднее 30 декабря 2004 года.



Новые требования к организаторам азартных игр



Начинает работу Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в интернете и направлять целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.



Работать легально букмекеры смогут только, если подключатся к ЕРАИ.



Обжалование штрафов через «Госуслуги»



Жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, зафиксированном автоматической дорожной камерой, можно будет подать через портал госуслуг или сайт суда.



Дистанционная продажа лекарств



Несетевые аптеки смогут вести дистанционную торговлю лекарствами, покупая препараты на маркетплейсах.



Ранее организация должна была иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт. Теперь же организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.



Студенты смогут получить сразу несколько квалификаций



Российские вузы получили больше возможностей для выбора образовательных программ. Теперь они могут готовить специалистов по укрупненным группам профессий. Студенты будут иметь возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять после второго курса профиль обучения, переходить на другие факультеты.



Возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.



Лесные питомники



Закреплены правила создания лесных питомников и их эксплуатации. На таких земельных и лесных участках должна быть необходимая инфраструктура. Там будут выращивать саженцы и сеянцы основных лесных древесных пород.





10 сентября



Полная информация от финансовых организаций



Установлена обязанность финансовых организаций предоставлять потребителям полную и достоверную информацию о совершаемых операциях, а также о договоре, который физлицо хочет заключить с организацией, включая все возможные риски, связанные с этим.





26 сентября



Электронный сертификат для инвалидов



К способам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, помимо их предоставления или компенсации за самостоятельно приобретенное средство, добавляется еще один — электронный сертификат. Использовать его можно будет в любом магазине, в том числе онлайн, для покупки технического средства реабилитации. Выбор способа остается за получателем поддержки.





27 сентября



Выплаты по исполнительному производству



Работодатели, которые платят должнику зарплату или другие периодические платежи, теперь обязаны в трехдневный срок со дня выплаты переводить удержанные денежные средства на депозитный счет службы судебных приставов.





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