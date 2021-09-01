До окончания регистрации на онлайн-голосование в сентябре осталось меньше двух недель

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1 сентября 2021, 11:35

Фото: pixabay.com

Регистрация на онлайн-голосование завершится менее чем через две недели. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.



«До конца регистрации на онлайн-голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября, осталось менее двух недель. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября», - говорится в сообщении.



Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо авторизоваться в личном кабинете на официальном сайте мэра, сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Участвовать в онлайн-голосовании могут все совершеннолетние граждане России, постоянно зарегистрированные в Москве, с активным избирательным правом и полной учетной записью на официальном сайте мэра.



Для подачи заявления потребуется ввести код из SMS, которое придет на номер телефона, указанный в личном кабинете. Чтобы получить сообщение, нажмите кнопку «Запросить код подтверждения» под формой с данными пользователя.



«Все заявления направляются в ЦИК России на проверку. Это необходимо, чтобы сопоставить указанные в заявке данные с реестром избирателей и подтвердить право избирателя участвовать в голосовании. Обо всех изменениях статуса своего заявления москвичи смогут узнать из уведомлений в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. За несколько дней до выборов они также получат итоговое уведомление о включении в список электронных избирателей. Оно придет в личный кабинет на mos.ru, в SMS и по электронной почте», - подчеркивается в сообщении.



Отмечается, что москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах с 17 по 19 сентября, смогут принять участие в программе «Миллион призов». В рамках акции разыграют 250 тыс. призов. Победители смогут стать обладателями суперпризов - однокомнатной квартиры в Москве или автомобиля - или получить до 100 тыс. баллов (один балл равен 1 руб.).



Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.



В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. На данный момент москвичи подали более 1,2 миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании.





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