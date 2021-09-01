Владивосток и Советскую Гавань связали прямым авиасообщением

Аргументы Недели → Общество 13+

1 сентября 2021, 11:06

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Теперь жители двух портовых городов на тихоокеанском побережье России смогут существенно сократить время обоюдных поездок – с 1 октября из краевого центра Приморья к соседям в Хабаровском крае можно добраться не только поездом, но и самолётом.

Авиакомпания «Аврора» совместно с партнёром-оператором авиакомпанией «Хабаровские авиалинии» со второго месяца осени начнёт выполнять регулярные полёты по маршруту Владивосток – Советская Гавань. Обслуживать линию выйдут воздушные суда АН-24.

Расписание полётов предусматривает два рейса в неделю: по вторникам и пятницам. Вылет из Советской Гавани утром, в 8:55, прибытие во Владивосток в 11:05. Обратный рейс вылетает из Владивостока в 11:50, прибывает в Советскую Гавань в 14 часов. Стоимость авиабилета экономического класса составляет 7 050 рублей в одну сторону.

Связать административный центр Дальневосточного федерального округа и портовую Советскую Гавань смогла единая дальневосточная авиакомпания, созданная по поручению президента России Владимира Путина.

Как ранее отмечал зампред правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном окурге Юрий Трутнев, налаженное воздушное сообщение на Дальнем Востоке особенно важно из-за больших расстояний между населёнными пунктами и регионами, сложных климатических условий и нехватки транспортной инфраструктуры.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах. Справки по телефону: 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

Напомним также, что в крае реализуется региональная госпрограмма «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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