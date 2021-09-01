Аргументы Недели Общество 13+

Строители сорвали сдачу ​ к 1 сентября отремонтированной центральной площади Симферополя​

, 09:25 Источник: Аргументы недели-Крым

Строители сорвали сдачу ​ к 1 сентября отремонтированной центральной площади Симферополя​

Кто подсунул рабочих с кривыми руками в самое сердце Крыма - площадь Ленина, предстоит разобраться.

Напомним – реконструкцию площади Ленина должны были закончить к 1 сентября 2021 года, но уже две недели назад Сергей АКСЕНОВ, под окнами кабинета которого тихо кипела стройка, засомневался в реализации обещанного. Он даже стимулировал подрядчика ежедневным пересчетом рабочих по головам, но методика не возымела действия.

Сегодня мэр Симферополя дал понять, что строительная компания провалила пафосный замысел. «Мы это поняли, когда увидели кривые швы»,- пояснил он, имея в виду уложенную плитку.

Председатель Правительства Юрий ГОЦАНЮК рассказал, что получил задание 1 сентября определиться, что делать с площадью дальше. Отдельно стало известно – сдача объекта перенесена на конец года.

Отметим – Сергей АКСЕНОВ обычно проявляет инициативу и в экстремальных случаях заявляет, что сам возьмется за работу, чтобы показать, как надо делать (так он к примеру, поступил с поставкой лекарственных препаратов, пообещав, что с 1 октября этой проблемы не будет). Так что не исключено – завтра он собственноручно займется ремонтом площади с бригадой из министров и депутатов Госдумы (это кстати точно будет самая высокооплачиваемая, но не факт, что самая ровно кладущая бригада в России).

 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АОл

Политика

Лавров заявил, что высказывания Зеленского о «грязном» российском газе были сделаны «не от большого ума»

Лавров заявил, что высказывания Зеленского о «грязном» российском газе были сделаны «не от большого ума»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утром в среду, 1 сентября, заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" газе из РФ делаются "не от большого ума".

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Лукашенко заявил о поставке Белоруссии российских самолетов, вертолетов, средств ПВО и С-400

Россия в ближайшее время поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил информацию о поставках российских самолетов и вертолетов, самого важного вооружения ПВО, - передает агентство Sputnik Беларусь. Белорусский президент подписал соответствующее распоряжение. Как отметил Лукашенко, если в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021" станет очевидно, что Беларуси нужно еще какое-то вооружение, оно будет закуплено в России.

Аргументы НеделиИнтервью

Спорт

Общество

В мире

Общество

Общество

Общество

В мире

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал цивилизованно относиться к русскому языку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании к согражданам заявил, что недопустимо препятствовать использованию русского языка. Токаев напомнил, что в Казахстане русский язык по закону имеет статус официального и закон запрещает мешать его использованию. Президент Казахстана предложил подходить к языковому вопросу цивилизованно. Токаев отметил, что каждый, кто связывает свое будущее с Казахстаном, "должен стремится изучить казахский язык".

В мире

Общество

Общество

Экономика

Общество

Общество

В мире

В мире

Британские власти решили предоставить эвакуированным афганцам право бессрочного проживания

Все эвакуированные в рамках операции "Теплый прием" афганцы, которые сотрудничали с британскими военными и в Афганистане, смогут оставаться в Великобритании без каких-либо ограничений по времени, онм должны получить "поддержку, необходимую для восстановления жизни, поиска работы, продолжения образования и интеграции в свои местные общины".