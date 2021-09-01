Строители сорвали сдачу ​ к 1 сентября отремонтированной центральной площади Симферополя​

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1 сентября 2021, 09:25 Источник: Аргументы недели-Крым

Кто подсунул рабочих с кривыми руками в самое сердце Крыма - площадь Ленина, предстоит разобраться.

Напомним – реконструкцию площади Ленина должны были закончить к 1 сентября 2021 года, но уже две недели назад Сергей АКСЕНОВ, под окнами кабинета которого тихо кипела стройка, засомневался в реализации обещанного. Он даже стимулировал подрядчика ежедневным пересчетом рабочих по головам, но методика не возымела действия.

Сегодня мэр Симферополя дал понять, что строительная компания провалила пафосный замысел. «Мы это поняли, когда увидели кривые швы»,- пояснил он, имея в виду уложенную плитку.

Председатель Правительства Юрий ГОЦАНЮК рассказал, что получил задание 1 сентября определиться, что делать с площадью дальше. Отдельно стало известно – сдача объекта перенесена на конец года.

Отметим – Сергей АКСЕНОВ обычно проявляет инициативу и в экстремальных случаях заявляет, что сам возьмется за работу, чтобы показать, как надо делать (так он к примеру, поступил с поставкой лекарственных препаратов, пообещав, что с 1 октября этой проблемы не будет). Так что не исключено – завтра он собственноручно займется ремонтом площади с бригадой из министров и депутатов Госдумы (это кстати точно будет самая высокооплачиваемая, но не факт, что самая ровно кладущая бригада в России).

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