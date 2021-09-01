Эксперты рассказали о том, как будут бороться с фейками во время выборов

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1 сентября 2021, 08:51 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В Челябинской области за процедурой голосования будут следить общественные наблюдатели.

Во время пресс-конференции, которая накануне прошла в пресс-центре «Гранада Пресс», эксперты обсудили угрозу информационных атак во время предстоящих выборов в Государственную думу. Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Владимир Шаповалов и ведущий аналитик «Ассоциации специалистов по информационным операциям» Константин Стригунов объяснили, как применяются технологии делегитимации выборов. По словам Константина Стригунова, одним из инструментов механизма выступают фейки.

Директор института экономики и управления Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, член Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области Наталья Балынская рассказала, что на Южном Урале прошло обучение общественных наблюдателей. Они будут присутствовать на избирательных участках все три дня голосования. Также она добавила, что все этапы выборов находятся под пристальным наблюдением всех субъектов избирательного процесса и общественности.

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