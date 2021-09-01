Сколько зарабатывают бойцы южноуральских студенческих отрядов

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1 сентября 2021, 08:47 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В Челябинской области подводят итоги летнего трудового семестра.

Средняя зарплата участников студенческих отрядов этим летом составила 20 тысяч рублей. Об этом сообщил командир штаба Челябинского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Юрий Болдырев во время пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».

Он отметил, что оплата труда зависит от количества отработанных часов и направления деятельности. По традиции, самое высокое жалование получают строители (40 тысяч рублей), а также проводники (30 тысяч). При этом многие работодатели обеспечивают студентам питание и проживание.

Добавим, что в рамках летнего трудового семестра — 2021 было трудоустроено около 2 тысяч южноуральских студентов. Они были задействованы как во всероссийских мероприятиях, так и в организациях Челябинской области.

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