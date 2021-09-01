Спутник силы духа

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1 сентября 2021, 03:51

фото предоставлено компанией РТКОММ

В эпоху до прихода мобильной связи на телефон порой молились. Телефон для меня, как икона,/Телефонная книга - триптих,/ Стала телефонистка мадонной,/ Расстоянья на миг сократив, – пел Высоцкий. Авторы другой популярной песни утверждали, что «Как расплата за грех, / Как дурная напасть, / Телефонная связь – /Ненадёжная связь». Сегодня же «сидеть у телефона третий день подряд» нет никакой нужды – своё собственное средство связи у каждого в кармане, от совсем юных до людей весьма преклонных лет. Причём, мобильный телефон позволяет, без посредничества милых ангелов-телефонисток не только быть на связи с родными и близкими, но вообще со всем миром. Хотя порой и здесь нас ждёт засада – отсутствие связи или, к примеру, слабый сигнал. Даже в крупном городе, таком как Владивосток. Что уж говорить о таёжной глубинке Приморья, куда поезда не ходят, да и не на всяком автомобиле доберёшься. Например, село Мельничное Красноармейского района, что на севере края. Здесь только до райцентра почти 120 километров, а до ближайшего города Дальнереченска – без малого двести. Кругом тайга, горы Сихотэ-Алиня… Но люди в Мельничном оторванными от мира себя нисколько не чувствуют, в этом им помогает спутниковая связь. А некоторые даже перебираются в эту глушь из города. Так, Зоя Гиргель в 2012 году оставила Находку и поселилась в Мельничном.

Зоя рассказывает, что первоначально друзья ей предложили провести отпуск в таёжном селе, отдохнуть от городской суеты.

«Я приехала, мне показали всю эту: тайга, воздух, охота, рыбалка; и уезжать не хотелось, если честно», – рассказывает Зоя Гиргель.

И она решила остаться. Но не только из-за красот здешних мест. Для успешной спортсменки, неоднократного призёра региональных и всероссийских соревнований по тхэквондо, серебряного призёра чемпионата России, обладательницы чёрного пояса в таёжном селе нашлось занятие.

«Деревня маленькая, почти сразу люди узнали, чем я занимаюсь, разнеслось как сарафанное радио. Потом дети подошли, человек пять, с вопросом: «А не могли бы остаться? Мы хотим к вам ходить заниматься». Их родители меня и уговорили, – продолжает свой рассказ Зоя Гиргель. Я решила – почему бы и нет, попробовала, и у меня стало получаться».

Успешно вести тренерскую работу во многом помогла именно спутниковая связь. Благодаря ей Зоя получила доступ к онлайн-сервисам, позволяющим отсматривать и анализировать все новые программы обучения боевым искусствам и создавать на их основе собственные авторские методики.

«Спутниковым интернетом я пользуюсь, в основном, для тренерской работы. Готовясь к тренировкам, просматриваю видео, беру для себя что-то новенькое и детям даю. Смотрю, как правильно выполняются комплексы движений – хъёнги, это надо для соревнований. Многие мои воспитанники, которые начинали заниматься лет с двенадцати. Сейчас им по семнадцать, к чёрному поясу двигаются. Это по-настоящему ошеломительные успехи. Несмотря на то, что наши дети живут в глубинке, мы регулярно показываем на соревнованиях высокие результаты. Бывает, конечно, что и проигрываем, но нет побед без поражений, стремимся к большему», – говорит Зоя Гиргель.

Очень выручил детского тренера из Мельничного и её воспитанников спутниковый интернет в условиях коронавирусных ограничений, когда все и всё перешли на удалённый режим работы.

«Спутниковый интернет для нас – инструмент получения специальной информации. В период пандемии мы занимались удалённо и тренировками. Я расписывала занятия детям, скидывала их на WhatsApp. Ученики, в свою очередь, возвращали мне выполненные задания и упражнения. Ещё в период пандемии мы попали на экзамен. Он проходил дистанционно. С нашей спортивной федерацией удалось договориться о том, что мы снимаем видео выполнения заданий, отправляем им, они на комиссии рассматривают и выносят свой вердикт. Благодаря спутниковому интернету всё прошло очень оперативно и успешно. В общем, без спутникового интернета в моей деятельности всё равно что без рук», – замечает Зоя Гиргель.

О том, как спутниковая связь помогает изменить жизнь людей на просторах нашей страны, в первую очередь в её удалённых, труднодоступных районах, в горах, на Крайнем Севере, в таёжных дебрях российская телекоммуникационная компания РТКОММ – крупнейший оператор рынка спутниковой связи в нашей стране, решила рассказать подробно. Вернее, не рассказать, а показать. В рамках проекта «Меняем жизнь людей» в РТКОММ сняли красочный документальный фильм.

«Мы специально выбрали такую форму, чтобы не рассказывать, а показывать истории наших клиентов. Ни одна из этих историй не придумана, и все они подтверждают позитивную роль спутникового интернета в достижении важных целей людьми, проживающими на удалённых и труднодоступных территориях», – рассказал на представлении фильма во Владивостоке генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

«Когда нас спрашивают, зачем и где в современном мире тотального проникновения оптического и мобильного интернета нужна ещё и спутниковая связь, мы отвечаем, что это своего рода мосты, которые помогают соединять людей», – отметил гендиректор РТКОММ.

Его слова подтвердила Екатерина Бабенко – организатор и продюсер детских и социальных проектов, поэт и меценат, а теперь и посол проекта «Меняем жизнь людей».

«Когда я узнала о героине проекта из Приморья, которая, как и я, помогает детям, у меня абсолютно никаких сомнений не осталось в том, что я буду в этом проекте участвовать, потому что он про людей, про детей, о том, что мы, даже находясь на значительных расстояниях друг от друга, можем быть всегда рядом, всегда близко, всегда на связи», – подчёркивает Екатерина Бабенко.

Самой Екатерина современные средства связи помогают проводить благотворительные проекты, такие как «Волшебный мир красок», «Дальний Восток – моя земля».

«То, что делает Зоя, для меня близко, мы единомышленники. Только она в спорте, а я в творчестве. Почему-то у нас складывается такое мнение, что жители труднодоступных мест – нелюдимые. Но это не так, это абсолютно современные люди, с очень чётким пониманием того, что они хотят от жизни, с прекрасными коммуникативными способностями. Могу сказать, что мой внутренний мир перевернулся после поездки в Мельничное. Я очень рада знакомству с Зоей, её воспитанниками и проектом «Меняем жизнь людей». Благодаря таким историям ещё больше жителей труднодоступных и удаленных территорий Приморья узнают о тех возможностях, которые может дать им спутниковый интернет».

А может ли спутниковая связь и её крупнейший оператор в России помочь продвинуть Дальний Восток, рассказать о его уникальных красотах и возможностях жителям центральных регионов страны, где многие порой просто ничего не знают об этой части страны? Спрашиваю об этом генерального директора компании РТКОММ Сергея Ратиева:

«Знаете, мы об этом тоже думали, видимо, наши мысли созвучны. Попробуем вместе с вами исправить положение и изменить подход к нашим притихоокеанским территориям как к очень дальним. Ведь наш проект «Меняем жизнь людей»— о людях и для людей».

Сергей СЕМЁНОВ

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