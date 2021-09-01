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Латвийский журналист Юрий Алексеев рассказал о поощрении властью в 90-е годы унижений русских

, 08:44

Латвийский журналист Юрий Алексеев рассказал о поощрении властью в 90-е годы унижений русских
На фото: Юрий Алексеев

Весьма интересное заявление сделал в ходе работы круглого стола «Август-91 в Прибалтике: эйфория и страх, политические аресты и чистки архивов» латвийский журналист Юрий Алексеев.

Он, в частности, заявил, что первый президент России Борис Ельцин, принимая латвийскую делегацию в Кремле в начале 1994 года, фактически разрешил латышам лишить значительную часть русскоязычного населения гражданства.

По информации журналиста, к финальному этапу переговоров насчет вывода российских войск из Латвии у латвийской делегации были готовы два варианта решения проблемы массового безгражданства русскоязычного населения Латвии.

Первый из них был мягким и предусматривал присвоение гражданства всем гражданам СССР, прописанным на территории ЛССР на момент 1990-го года, второй - жестким, в соответствии с которым для натурализации требовался пятилетний ценз проживания в республике.

«В переговорах участвовал тогдашний министр иностранных дел России Андрей Козырев и президент Борис Ельцин. А поскольку переговоры проходили в вечернее время, то Борис Николаевич был в хорошем настроении. Как говорили, он успел поработать с «документами». И когда они сели за стол, Ельцин спросил, что латышам надо. И выслушав, ответил, что пусть делают, как хотят. Ельцин добавил, что пусть принесут на утро бумаги, он подпишет. В результате латвийские дипломаты ночью печатали третий вариант соглашения, жесточайший. Возможность которого они и не предполагали ранее. В соответствии с которым гражданство Латвии предусматривалось только для граждан Латвии на момент 1940-го года и их потомкам», - поведал рижский журналист.

По словам журналиста, данную историю под запись на диктофоне поведал ему участник переговоров с латвийской стороны, оговорив, что тот может обнародовать его имя лишь после того, как дипломат уйдет в мир иной.

Напомним, что 15 октября 1991 года Верховный совет Латвии принял постановление "О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации", в соответствии с которым гражданство Латвии было восстановлено для граждан Латвии на момент 1940-го года, а также их потомков. Летом 1994-го года данная ситуация, лишавшая 40 процентов населения республики гражданства, была закреплена принятым Сеймом Латвии законом «О гражданстве».

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