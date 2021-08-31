В Тульской области отменили фестиваль из-за представителя ЛГБТ

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31 августа 2021, 22:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

В Тульской области отменили литературный фестиваль, после жалобы православных активистов на то, что в нем будет участвовать представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. Из-за писательницы, которая «проповедует» женскую любовь Оксаны Васякиной.

На такую несправедливость пожаловалась российским СМИ сама г-жа Васякина.

«За три недели до фестиваля я узнала, что некие православные активисты пишут жалобы в УФСБ и минкульт Тульской области на то, что в усадьбу Хомякова – их святыню - привозят писательницу с гомосексуальной ориентацией. Со стороны активистов со мной никто не связывался, видимо, они меня за человека не держат. Решили вопрос сразу на административном уровне, используя разные рычаги давления. Это дискриминация, которой в нашей стране якобы нет. Я видела комментарии: пользователи требовали жаловаться на меня в прокуратуру. Получается, государство поддерживает активистов, которые защищают свою святыню, а я себя защитить не могу»,- заявила г-жа Васякина.

Непонятой и «оскорбленной» писательнице, возможно, стоит посетить Балтийский прайд в Риге? Тут ее «обласкают», поймут… но не все! Есть те, которые и крепкое словцо в лицо скажут… Но опасаться не стоит: на защиту ЛГБТ-сообщества Латвии и, видимо, г-жи Васякиной встанет глава МВД Мария Голубева – дама, вполне возможно, приятная во всех отношениях ЛГБТ!

А ежели Латвия не очень по душе, то можно пожаловаться в ООН или, на худой конец, в «Спортлото»…

Комментарии православного священника, протоиерея Николая (приход Литвы): «Господи, помилуй! Православная церковь никогда не одобряла такие отношения. Женщине покаяться нужно. Православная церковь только за венчанный брак между мужчиной и женщиной».

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