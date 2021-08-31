Кто должен выплатить компенсацию за распятого Христа

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31 августа 2021, 20:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма Латвии концептуально поддержала законопроект о выплате компенсации в размере 40 миллионов евро еврейской общине в течение десяти лет за собственность, утраченную во время Холокоста. Мнение политиков и латвийцев «разделилось».

Итак, Латвия будет должна выплатить еврейской общине страны 40 миллионов евро за собственность, утраченную во время Холокоста. Помимо всех компенсаций, которые получали и сами жертвы Холокоста, и, видимо, их дети, внуки, родственники – выплата за утерянную недвижимость.

Руководитель канцелярии президента Латвии Андрис Тейкманис отметил, что вопрос имеет давнюю историю, и его уже несколько раз уже пытались рассматривать в Сейме. От оккупационных режимов пострадали многие жители Латвии, в том числе латыши, однако еврейская община была целенаправленно уничтожена, потеряв 90% своих членов. Выходит, что потери еврейской общины отличаются от потерь других этнических групп. Напомню, такое мнение высказал руководитель канцелярии президента Латвии Андрис Тейкманис.

Я согласна с уважаемым г-н Тейкманисом, что «вопрос имеет давнюю историю».

Обратимся к фактам.

20 сентября 1945 года председатель Еврейского агентства Хаим Вейцман обратился к правительствам четырех держав, оккупировавшим территорию Германии, с просьбой вернуть евреям изъятую у них нацистами собственность. Обратите внимание, в 1945 году! А, что делать, если владельцев собственности не осталось в живых? Хаим Вейцман пояснил, то возвращенную недвижимость передать ее уполномоченным еврейским организациям, которые будут расходовать средства на реабилитацию жертв Холокоста. Еще раз!!! 1945 год. Действительно, жертвы Холокоста были еще живы. Примитивный вопрос: на что пойдут 40 миллионов денег налогоплательщиков Латвии? Я понимаю так, что на жизнь (хорошую жизнь) потомкам жертвам Холокоста…

Что такое компенсации жертвам Холокоста?

Различные индивидуальные денежные выплаты пострадавшим во время Холокоста, осуществляемые ФРГ, а затем объединенной Германией в рамках исполнения Федерального закона о компенсации, а также в рамках специальных программ и фондов. Кроме того, в 1952 году было подписано Соглашение о репатриации между Германией и Израилем, по которому репатриации выплачивались государству Израиль.

Я так понимаю (неразумная), что Германия до сих пор выплачивает компенсацию, но уже потомкам, родственникам жертв Холокоста? Теперь и налогоплательщики, их дети, внуки будут выплачивать компенсацию?

Итак, бюджетно-финансовая комиссия Сейма Латвии концептуально поддержала законопроект о выплате компенсаций в размере 40 миллионов евро еврейской общине за собственность, утраченную во время Холокоста.

Такое решение вызвало недовольство у латвийских правых.

Латвийский публицист Элита Вейдемане: «Мягкие позвоночные».

Ее поддержали и другие латвийские правые…

«Сложно не согласиться с оценкой этого как политической проституции. Я даже назову такую поддержку горсточки бизнесменчиков другого народа преступлением против собственного народа»,- заявил Янис Мартиньш Скуя.

Я изучила мнение латвийцев… Мнение разные: есть те, кто, конечно, поддерживает это решение, а есть иные…

«Ничего личного! Кошерный бизнес на смерти совершенно чужих людей. Интересно, а голосующим за этот проект… тоже «смазали», чтобы легче прошло? А не аморально то, что вынут из кармана деньги у тех, кто не только никакого отношения не имел к этим убийствам, но и у потомков тех, кто боролся с этими убийцами… ценой своей жизни».

«Что касается воплей и слюней, испускаемых по поводу Холокоста сегодня, спустя более полувека после войны, они не могут вызвать ничего другого, кроме чувств отвращения. Это стыд и позор на еврейские головы. Ни один народ в истории человечества не причитал так громко о своих потерях, какими бы реальными они ни были, по прошествии более полусотни лет. Даже если бы в газовых камерах действительно погибло 6 миллионов евреев, то поднимать невообразимый шум и наживаться на этом до сих пор – неприлично. У меня другой вопрос напрашивается: какой национальности были «ростовщики» Веймарской республики? Их национальность вы знаете…»

Совсем недавно я прочитала книгу Эдит Евы Эгер «Выбор». Там речь идет о простой еврейской девочки, которая прошла все ужасы войны: гетто, концлагерь… Это непридуманная история: сама Эдит Эгер это пережила и рассказала потомкам… Меня поразило то, что эта девочка, которая выжила… отказалась от КОМПЕНСАЦИИ. Она об этом рассказывает в своей книге! Эва Эгер не считала возможным взять компенсацию за те ужасы, которые она пережила – нет того, чтобы «компенсировало» боль потерь…

Холокост – боль, жестокость, ад… Конечно, боль людей, которые пережили Холокост просто непроходящая… Возможно, те, кто сотворил зверства должны компенсировать хоть что-то… Но прошло столько лет. Сколько тех, кто прошел этот ужас еще живы?

На эту тему я поговорила с полковником КГБ ЛССР в отставке, историком: «Мне сложно сказать, а сколько осталось… С каждым годом, такое впечатление, что становится их больше, больше, больше… Я согласен с вами, что за Холокост во время ВОВ будут платить, платить, платить… А вы знаете, сколько евреев было на стороне нацистов, и которые с особой жестокостью расстреливали своих… Прочтите об этом в открытых источниках. Я не думал, что комиссия Сейма поддержит это…»

А я хочу вспомнить погибших в Блокаде Ленинграда! Хочу!

За годы блокады погибло, по разным данным, от 6000 тысяч до 1, 5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе было обнародовано число жертв блокады в 632 253 человека… 97% умерли от голода! Потери гражданского населения Ленинграда от бомбардировок и артиллерийских обстрелов составили погибшими около 17 тысяч и ранеными около 34 тысяч человек… Да, я люблю город на Неве и всегда буду делить с ленинградцами их боль… Мой дядя-сибиряк, участник ВОВ, рассказывал, как они прорывали блокадное кольцо… Рассказывал о людях, которые выжили…

А теперь о компенсации блокадникам Ленинграда.

В 2020 году правительство Германии выделило 12 мил евро, как гуманитарный жест по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда. Выжившие после блокады ничего не просили у Германии… Так решила сама Германия. Куда пойдут эти деньги? 90% из 12 миллионов евро будут потрачены на переоснащение петербургского Госпиталя для ветеранов войны… Остальные деньги пойдут блокадникам и немецким волонтерам, которые приедут в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с пережившими блокаду…

Я думаю, что все понимают, что и кто получит… Но люди, пережившие блокаду никогда не роптали, а просто благодарны за то, что остались живы… Низкий поклон всем тех, кто выжил в блокаде, и кто дожил до сегодняшнего дня!

Кстати, а у меня такой «нелепый» вопрос: а кто заплатит компенсацию за распятого Христа? Только не следует мне говорить, что во всем виноваты исключительно римляне… Мол, они издевались над Христом… А по указу кого? Кто дал указ распять Христа? Кто принял такое решение? Какая была у них национальность?

Думаю, что все и все понимают… Мое мнение!

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