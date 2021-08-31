В Крыму обнажённая женщина пыталась укусить полицейского

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31 августа 2021, 18:23 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: соцсети

Ситуация кажущаяся невозможной случилась на днях в Крыму – обнаженная женщина пыталась укусить гаишника.



Подробностей случившегося немного. Известно лишь что дэпээсники проезжая по городу (город не называется, но с уверенностью пишут «в Крыму») увидели голую гражданочку, гордо выгуливавшую себя по улице в непристойном виде. Мужчины не смогли проехать мимо и предложили ей прокатиться. Но женщина была не только голая, но и невменяемая, по причине чего укусила полицейского за руку. К сожалению часть мозга, отвечавшую за речь у нее не отшибло, но вышибло из головы все нормальные слова сохранив лишь мат, которым она пыталась объяснить, что в общем-то она женщина порядочная и ей просто надо домой.



На этом видео заканчивается и что случилось дальше не известно. Заявлений от официальных лиц по этому инциденту нет.







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