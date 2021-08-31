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РБК: Личности повредивших солидолом сотни самокатов в Москве установлены

, 17:05 Источник: РБК

РБК: Личности повредивших солидолом сотни самокатов в Москве установлены
фото: pixabay.com

Личности повредивших солидолом сотни самокатов в Москве установлены. 30 августа в полицию поступило заявление от представителя компании, сообщившего, что неизвестный повредил 300 электросамокатов мна Ленинском проспекте и Крымском Валу, обмазав солидолом электронную панель управления.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили о начавшейся проверке.

Сервисы аренды рассказали РБК подробности инцидента. В пресс-службе Whoosh подтвердили, что злоумышленники наносят на ручки и дисплей самоката солидол и черный маркер и это умышленная порча электросамокатов, прямой ущерб имуществу компании. Самокаты простаивают, москвичи и гости столицы не могут ими воспользоваться.

В компании проводят внутреннее расследование, личности хулиганов установлены. Как стало известно, злоумышленники действовали втроем, испорчено 503 самоката.

По данным РБК, злоумышленники повредили более 285 самокатов Urent. В компании сообщили, что полиция уже получила фотографии группы лиц.

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