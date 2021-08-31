Заммэра Владимир Ефимов рассказал о частичной реставрации Новоспасского монастыря

Аргументы Недели → Общество 13+

31 августа 2021, 16:28

К 2023 году в Москве запланировано отреставрировать Спасо-Преображенский собор, входящий в ансамбль Новоспасского монастыря. «Мосреставрация» уже опубликовала конкурс на проведение реконструкции на сайте госзакупок, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественных-земельных отношений Владимир Ефимов.

Спасо-Преображенский собор в Таганском районе столицы является вторым по размеру православным храмом города после Успенского собора в Кремле. Специалисты отреставрируют сам собор и вход в усыпальницу Романовых.

«В текущем году столица заключила свыше сорока контрактов на сохранение и реконструкцию объектов культурного наследия. Победитель конкурса на реставрацию Спасо-Преображенского собора обязан будет завершить все работы в срок до 380 дней после оформления контракта», — заявил заммэра Владимир Ефимов.

В соборе отреставрируют старинные фрески, вернут изначальный облик кирпичной кладке, разберут фальшстены и поздние перегородки. Кроме того, специалисты воссоздадут окна и стены, отремонтируют кровлю и лестницы и смонтируют внешнюю подсветку.

Так как здание собора представляет собой объект культурного наследия и имеет охранный статус, все реставрационные работы будут заранее согласованы с Мосгорнаследием, которое будет тщательно наблюдать за действиями компании, проводящей работы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости