Эксперт Евгений Дыба: в Хабаровском крае нет условий для массового туризма

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31 августа 2021, 16:56

Заканчивается очередной сезон летних отпусков, которые россиянам (в большинстве своем) из-за ковидных ограничений второй год подряд пришлось проводить на территории России, что послужило мощным толчком к развитию внутреннего туризма. Но, как оказалось, не все регионы оказались готовы к работе с массовым туристом, в том числе и Хабаровский край.

«Второй год подряд мы наблюдаем устойчивый рост внутренних туристов, в основном, из западных регионов России, к нам на Дальний Восток. Правда, едут на Камчатку, в Приморье, Якутию. Мощный рост в этом году на Сахалине, где успешно реализуется программа #GoСахалин!», - рассказали в комитете по туризму министерства культуры Хабаровского края.

В Хабаровском крае уже не первый год говорят о необходимости развития туристической отрасли, но дальше слов дело не заходит. По мнению специалистов, в регионе нет четко выраженного туристического продукта, который можно продавать массовому туристу.

«В наш край сложно приехать и слишком далеко, чтобы приехать «просто так». Сплавы, Шантары – это дорогие вещи, они не рассчитаны на массового туриста, поток они не создают, это индивидуальные туры для ограниченного количества людей, потому что сложная логистика, нет инфраструктуры», - поделился мнением директор туристической компании «Радуга-тур» Евгений Дыба.

Для того, чтобы завлечь в регион туристов, необходимо самим понять: что можно показать в Хабаровском крае? В ассоциации участников развития Хабаровского края предлагают для начала создать реестр существующих туристических маршрутов: водных, пеших и автомобильных, дать им исчерпывающие описание в части того, что туриста ждет на этом маршруте, где он может остановиться на ночлег, купить продукты, получить медицинскую помощь, кто из туроператоров реализует туры по этому маршруту.

«Наложив на единую карту туристические маршруты и рекреационные объекты, мы сможем определить базовые населенные пункты, которые должны стать узловыми туристическими ресурсными центрами, где есть необходимая информация, (информирование, снаряжение, медицина и все остальное. Это позволит формировать новые туристические маршруты и развивать индивидуальный туризм», - рассказал председатель ассоциации участников развития Хабаровского края Максим Бергеля.

Здесь, по мнению специалистов, можно привлечь федеральные средства. Например, по программе развития сельских территорий сделать образцово-показательные национальные села в «низовке» - на нижнем Амуре – и запустить небольшие круизные суда.

«Амур – классная река и это направление всегда было популярным и до сих пор спрашивают про речные круизы. Но, к сожалению, у нас нет ни судов, ни необходимой инфраструктуры», - отметил Евгений Дыба.

Пока же туроператорам приходится «миксовать» Хабаровск с тем же Владивостоком, предлагая обзорные совмещенные туры. Один их свежих примеров - тур по железной дороге от Тихого океана до Байкала в вагоне «люкс».

Также данные опроса показывают, что региону не хватает некой «фишки»: например, что-то наподобие Аппалачской тропы, проложенной по Аппалачским горам в США, протяженностью более двух тысяч километров, где турист может зайти на маршрут в любой точке и при этом получить минимальный набор услуг: от видовых площадок до гостиницы.

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