Урбанист Новиков cчитает бессмысленной идею Рогозина построить новый город в Приморье

Аргументы Недели → Общество 13+

31 августа 2021, 15:18

фото: pixabay.com

Идея строительства новых городов бессмысленна, можно потратить огромные суммы денег но не получить результата. Так считает урбанист, кандидат географических наук Алексей Новиков.

Генеральный директор «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил построить в Амурской области город российской космонавтики на базе Циолковского возле космодрома Восточный. Город Циолковский находится рядом с космодромом Восточный.

«Вот здесь, на базе нашего Циолковского, и надо строить новый большой город. Город российской космонавтики», — написал Рогозин в Facebook.

Урбанист Алексей Новиков в беседе с Общественной службой новостей заявил, что пора строительства новых городов давно закончилась. Эксперт отметил, что построенные в Подмосковье наукограды Пущино, Протвино находятся в критическом состоянии, а люди не торопятся работать над их развитием.

«Строительство новых городов — это абсолютно утопическая идея. Она и в России, и в Советском союзе была связана с серьёзными потерями и разочарованиями как социальными, так и экономическими. В данном случае, мне кажется, такие искусственные проекты не имеют никакого смысла вообще. ... В строительстве новых городов нет никакого смысла, потому что сама система расселения создала свои точки притяжения», — пояснил урбанист свою точку зрения.

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