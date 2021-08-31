Агроном Людмила Шубина поделилась советами по борьбе со слизнями без применения химикатов

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31 августа 2021, 14:04 Источник: ngs.ru

фото: pixabay.com

Слизни — это всеядные брюхоногие моллюски, способные уничтожить на огороде большую часть урожая. Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, рассказала, что у слизней ротовая полость в виде терки, и они могут дотла съесть овощи свеклу, морковь, перцы, баклажаны, помидоры.

Больше всего они любят капусту. Если со слизнями не бороться, можно оказаться без запасов овощей.

Слизни выходят подкрепиться только в сумеречное время, вечером, ночью или ранним утром. Днем огородные вредители прячутся под листики, травинки, щепочки, дощечки.

Первым средством борьбы со слизнями Людмила Шубина назвала тряпочки, приманки-ловушки. Небольшие тряпочки она советует замочить в компоте из сухофруктов или пиве и разложить их между грядок на дорожках. Слизни выползут на запах солода, сухофруктов. Вот тогда их можно будет собрать и вытряхнуть тряпочки в таз или ведро, в воду с солью. Достаточно проделать это 3-4 раза, и урожай будет спасен.

Еще одно эффективное средство борьбы со слизнями — зола. Зола - щелочное вещество, оно неблагоприятно влияет на слизистую оболочку моллюска. Специалист советует присыпать спинки слизней посыпать золой, тогда он погибнет. Можно присыпать золой дорожки и растения.

Отпугнуть слизней может кофе. Заваренным крепким кофе можно опрыскайть растения.

Но после дождя запах исчезнем, а слизни - не все.

Людмила Шубина рекомендует также применять двойной суперфосфат — минеральное удобрение. Его нужно очень сильно измельчить и рассыпать по дорожкам. Принцип действия такой же, как и с золой: он воздействует на его оболочку и моллюск погибает, поскольку для них этот минерал очень неприятен.

Довольно действенный способ борьбы со слизнями. Слизни — достаточно нежные моллюски и могут порезаться о препятствия. Можно рассыпать на дорожки яичную или ореховую скорлупу, мелкие камешки, древесные опилки, хвою.

Агроном советует никогда не использовать препараты на основе метальдегида в борьбе со слизнями, поскольку можно серьезно навредить своему здоровью.

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