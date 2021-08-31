Подростки и их родители публично извинятся за кощунственные действия у Вечного огня в Севастополе

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31 августа 2021, 13:36 Источник: Аргументы недели-Крым

Ожидается что публично извинятся за содеянное не только подростки, прикурившие от Вечного огня, а также их родители.

Напомним – инцидент произошел в Севастополе: молодые люди прикурили от Вечного огня памятника столетию окончания Гражданской войны (Карантинная бухта) и сняли это на видео, сопроводив кощунство отборным матом. За расследование взялся Следственный комитет, фигурантов установили, и они раскаялись в содеянном и даже якобы готовы публично извиниться перед всеми за свой проступок, а гарантией их искренности выступят родители, готовые сделать соответствующие заявления.

Напомним – подобный метод широко практикуется в Чеченской Республике и направлен на создание коллективной ответственности предотвращения рецидивов.

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