Подростки и их родители публично извинятся за кощунственные действия у Вечного огня в Севастополе

Ожидается что публично извинятся за содеянное не только подростки, прикурившие от Вечного огня, а также их родители.
Напомним – инцидент произошел в Севастополе: молодые люди прикурили от Вечного огня памятника столетию окончания Гражданской войны (Карантинная бухта) и сняли это на видео, сопроводив кощунство отборным матом. За расследование взялся Следственный комитет, фигурантов установили, и они раскаялись в содеянном и даже якобы готовы публично извиниться перед всеми за свой проступок, а гарантией их искренности выступят родители, готовые сделать соответствующие заявления.
Напомним – подобный метод широко практикуется в Чеченской Республике и направлен на создание коллективной ответственности предотвращения рецидивов.
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