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В Новосибирской области во вторник произошло землетрясение

, 13:32 Источник: ngs.ru

В Новосибирской области во вторник произошло землетрясение
фото: vk.com/mchs_54

В Новосибирской области во вторник днем произошло землетрясение. Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН распространил информацию о том, что замлетрясение магнитудой 4,2 произошло в Искитимском районе.

Его зафиксировали в 14:09 по местному времени. Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 5,2 балла.

Эпицентр находился недалеко от восточного участка Колыванского разреза, возле села Усть-Чём, примерно в 25 километрах от Искитима.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили со ссылкой на главу Усть-Чемского сельсовета Надежду Ларину, что в населенном пункте ощущали слабые толчки. Пострадавших нет. Никаких разрушений не зафиксировано. Звонков от жителей на телефоны экстренных служб не поступало.

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