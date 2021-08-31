В Новосибирской области во вторник произошло землетрясение
31 августа 2021, 13:32Источник:
ngs.ru
В Новосибирской области во вторник днем произошло землетрясение. Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН распространил информацию о том, что замлетрясение магнитудой 4,2 произошло в Искитимском районе.
Его зафиксировали в 14:09 по местному времени. Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 5,2 балла.
Эпицентр находился недалеко от восточного участка Колыванского разреза, возле села Усть-Чём, примерно в 25 километрах от Искитима.
В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили со ссылкой на главу Усть-Чемского сельсовета Надежду Ларину, что в населенном пункте ощущали слабые толчки. Пострадавших нет. Никаких разрушений не зафиксировано. Звонков от жителей на телефоны экстренных служб не поступало.
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