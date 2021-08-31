Глава МИД Лавров считает подлым то, как интерпретировали его высказывание про Сталина

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31 августа 2021, 13:17 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает подлой интерпретацию "опозиционных СМИ" его высказывания про Иосифа Сталина.

Глава МИД напомнил, что смысл его слов таков: "Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску Россию и тех, кто ставил целью завоевать Европу, а мы эту Европу спасли - от завоевания, от уничтожения, и спасли многие народы".

Во вторник на встрече с представителями национально-культурных объединений Лавров пояснил, что "сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать, и кто хочет нас ослабить, ... некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ... стали затем говорить, что "Лавров оправдывает преступления сталинизма". "Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче", - подчеркнул глава МИД РФ.

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