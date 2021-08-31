К корпусу наблюдателей за выборами Общественной палаты Москвы присоединились 15 тыс человек

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31 августа 2021, 12:18

opmoscow.ru

Общественная палата Москвы (ОП) сообщила, что к корпусу наблюдателей за выборами присоединились 15 тыс. человек.



«С момента открытия регистрации к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы присоединились 15 тыс. активистов. Все они будут работать на грядущих сентябрьских выборах», - говорится в сообщении на официальном сайте Общественной палаты города.



Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, слова которого приводятся в материале, отметил, что «это уже позволяет не только «закрыть» наблюдателями все избирательные участки в столице, но и сформировать резерв на случай, если кто-то не сможет выйти по тем или иным причинам».



Уточняется, что среди тех, кто уже вошел в корпус наблюдателей, больше половины (54,4%) - это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. От 35 до 50 - 23,3%, и старше 50 лет - 22,3%. Опыт работы наблюдателем имеют 45% записавшихся.



«В этом году участники корпуса проходят обучение по обновленной программе, которая состоит как из онлайн, так и оффлайн-занятий. На очных встречах с наблюдателями работают преподаватели национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Московского городского университета управления правительства Москвы. В этот раз эксперты отказались от формата академических лекций и сделали курс интерактивным. Наблюдатели учатся в мини-группах, а занятия проходят в формате дискуссий, ролевых игр и тренингов», - сообщается на сайте ОП.



Известно, что дистанционное обучение, которое проходит параллельно с очным, включает в себя теоретические основы, информационные материалы об особенностях наблюдения за надомным и традиционным голосованием на участках, о проведении дистанционного электронного голосования, о стадиях избирательного процесса и основах избирательного права.



Наблюдатели будут работать на каждом избирательном участке столицы в дни выборов депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета депутатов района Щукино с 17 по 19 сентября.



Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Регистрация на электронное голосование закроется 13 сентября в 23 часа 59 минут. На сегодняшний день москвичи подали более миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании.





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