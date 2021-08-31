Из-за пандемии челябинцы перестали пожимать друг другу руки
31 августа 2021, 11:39 Анна Семенова
Многие отказались от объятий и личных встреч с коллегами.
Сервис по поиску работы и работодателей hh.ru решил выяснить, как повлияла пандемия на личные отношения между людьми. Оказалось, свои коррективы коронавирус внес. Многие челябинцы, а именно 18%, признались, что теперь при встрече не пожимают коллегам руки. 12% опрошенных перевели деловые встречи в онлайн, еще 12% перестали обниматься.
Однако большинство южноуральцев заразы не боится. 64% респондентов сообщили, что на работе они все еще обнимаются, целуются и не пренебрегают рукопожатиями.Больше смельчаков живет только в Свердловской области и Татарстане.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.