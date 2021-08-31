Из-за пандемии челябинцы перестали пожимать друг другу руки

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31 августа 2021, 11:39 Анна Семенова

Многие челябинцы предпочитают беречься и не пожимать руки коллегам.

Многие отказались от объятий и личных встреч с коллегами.

Сервис по поиску работы и работодателей hh.ru решил выяснить, как повлияла пандемия на личные отношения между людьми. Оказалось, свои коррективы коронавирус внес. Многие челябинцы, а именно 18%, признались, что теперь при встрече не пожимают коллегам руки. 12% опрошенных перевели деловые встречи в онлайн, еще 12% перестали обниматься.

Однако большинство южноуральцев заразы не боится. 64% респондентов сообщили, что на работе они все еще обнимаются, целуются и не пренебрегают рукопожатиями. Больше смельчаков живет только в Свердловской области и Татарстане.

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