Андрей Бочкарев: Тоннель на пересечении Юго-Восточной хорды и МКАД готов на 30%

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31 августа 2021, 11:24

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что готовность тоннеля под МКАД, строящегося в рамках участка Юго-Восточной хорды в ТиНАО, оценивается примерно на треть.



«В настоящее время на участке Юго-Восточной хорды от МКАД до магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» продолжаются работы по сооружению защитного экрана тоннеля, который готов почти наполовину. Общая строительная готовность тоннеля, длина которого составляет более 100 м, оценивается в 30%», - рассказал Бочкарев.



По его словам, 64,8 м из общей протяженности тоннеля приходится на закрытую часть, а остальное - на открытые сверху рамповые участки.



«Необходимость сооружения защитного экрана обусловлена закрытым способом строительства тоннеля под 32 км МКАД. Его применение позволит не ограничивать движение по Московской кольцевой автодороге», - уточнил Бочкарев.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг является генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Юго-Восточной хорд) Юрий Кравцов добавил, что одновременно на 10-м участке Юго-Восточной хорды возводятся другие искусственные сооружения.



«В настоящее время на участке ведется строительство эстакадного съезда с МКАД на ЮВХ в сторону области, где выполнено девять опор из 16, началось строительство надземного пешеходного перехода через МКАД - возводятся две опоры из трех, а также продолжается сооружение путепровода через Варшавское шоссе и Курское направление МЖД - работы производятся на двух из 10 опор», - сообщил Кравцов.



Отмечается, что запуск движения по Юго-Восточной хорде позволит разгрузить прилегающие магистрали и значительно улучшит транспортное обслуживание жителей юга и юго-востока столицы, а также ТиНАО.



Хордовая система скоростных дорожных магистралей, состоящая из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады, свяжет периферийные районы столицы и снизит нагрузку на дороги центра Москвы, МКАД и ТТК.





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