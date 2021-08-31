Москвичам рассказали, на что можно будет потратить баллы «Миллиона призов» за голосование онлайн

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31 августа 2021, 11:26

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru

Баллы «Миллиона призов» за онлайн-голосование можно будет потратить у 120 партнеров программы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах в сентябре, смогут принять участие в розыгрыше в рамках акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов». Можно выиграть до 100 тыс. призовых баллов, а также однокомнатные квартиры и автомобили. Возможность получить один из 250 тыс. призов в рамках программы «Миллион призов» будет у каждого, кто примет участие в онлайн-голосовании с 17 по 19 сентября. Никаких других условий нет: после того как пользователь проголосует, он автоматически станет участником розыгрыша. Москвичи смогут получить 10, 25, 50 или 100 тыс. призовых баллов. Это все равно что выиграть эквивалентную сумму в рублях. Потратить выигрыш предлагается у одного из партнеров программы - сегодня их уже более 120», - отмечается в сообщении.



Сообщается, что среди партнеров программы есть крупные детские супермаркеты, а также кафе и рестораны русской, европейской, азиатской, грузинской, узбекской, итальянской и американской кухни. В таких заведениях баллы принимают как в сетевых, так и в авторских заведениях.



Помимо этого, в программе участвует сеть цветочных магазинов, ювелирная компания. Также есть возможность потратить призовые баллы на покупку подарочных сертификатов, которые принимают в Московском планетарии, мультимедийном центре «Союзмультпарк», Московской консерватории, парке «Зарядье», Центре документального кино в Музее Москвы, а также в нескольких театрах. Сертификат пригодится и при посещении киноконцертов, во время которых показ фильмов сопровождается живым выступлением музыкантов.



Потратить баллы можно и на товары повседневного спроса. Среди партнеров программы популярные супермаркеты, которые располагаются в каждом районе столицы.



«Обменять баллы на лекарства, витамины или медтехнику предлагают шесть аптечных сетей, а заказать очки или контактные линзы - в специализированном магазине. Среди партнеров акции также есть магазины одежды, обуви и аксессуаров», - уточняется в тексте.





Кроме того, москвичи смогут потратить выигрыш на проезд в городском транспорте - призовыми баллами пополняется «Кошелек» на карте «Тройка», один балл равен 1 руб.



«Выигранные баллы также можно направить на добрые дела - пожертвовать выигрыш одному из 49 благотворительных фондов, которые присоединились к программе «Миллион призов». Среди них организации, которые помогают больным детям, малообеспеченным и многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья и ветеранам, заботятся о животных», - подчеркивается в тексте.



Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.



В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. На данный момент москвичи подали более миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании.



Подробно узнать о том, как устроено электронное голосование, можно в специальном разделе на mos.ru.





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