Большой августовский педсовет проходит в Приморье

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31 августа 2021, 10:40

Перед началом нового учебного года учителя традиционно собираются на свой августовский педсовет. Ведь всегда важно обсудить накопившиеся после летних каникул новости и проговорить задачи на предстоящие девять месяцев учёбы. И не только в своей школе, но и с коллегами из соседних, и в целом в районе, в городе и всём крае. Потому современные сборы педагогов переросли в масштабные встречи – конференции или форумы. Вот и за две недели до 1 сентября во Владивостоке открылся краевой педагогический образовательный форум «Образование Приморья 2О30:Территория равных возможностей».

Среди первейших обязательств государства перед своими гражданами – задача обучения подрастающего поколения. И в этом году в Приморье за парты сядут более 200 тысяч школьников, а в детские сады придут почти 90 тысяч юных жителей края. Отдавая должное значимости учительского труда на образовательный форум пришёл губернатор Приморья Олег Кожемяко. Выступая на пленарном заседании, он заметил, что уровень образования определяет наше будущее, формирует личность наших детей, раскрывает их потенциал, а вместе с этим потенциал самой страны.

«Оглянемся вокруг – жизненный путь каждого во многом был определён школьными и студенческими годами, – подчеркнул Олег Кожемяко. – А значит, наша с вами работа заключается в том, чтобы внести свой личный вклад в повышение качества образования в Приморском крае».

А министр образования Приморского края Наталья Бондаренко отметила, что нынешний форум по своим масштабам стал гораздо более значимым, чем традиционная августовская конференция педагогов. Форум продлится в течение месяца, а наиболее активная его часть займёт пять дней, до 24 августа. Программа этой пятидневки плотно занята пленарными заседаниями, работой по предметным секциям – для учителей математики, физики, химии, биологии, обучающими занятиями для руководящего состава школ. Кроме того, по мнению министра, общение с коллегами поможет учителям зарядиться энергией на будущий учебный год.

«Форум также даёт возможность каждому из его участников – педагогов задать вопросы представителям краевого министерства образования, а нам хотелось бы получить и обратную связь — что волнует учителей», – заметила министр образования Приморского края.

На её призыв первой откликнулась председатель Приморской краевой организации Общероссийского профсоюза образования Ирина Мариш. По её мнению, среди проблем нашего образования наиболее остро стоить кадровая. Но, как оказалось, для её решения в Приморье сделано больше, чем в других регионах страны. В этом профсоюзного лидера убедило общение с коллегами, которые часто задают ей вопросы о мерах поддержки педагогов, включаемых ими в трёхстороннее соглашение в своих областях и районах. Ирина Мариш на это заметила, что трёхстороннее соглашение необходимый и важный документ, но в Приморье многие вопросы поддержки педагогов решены на более значимом уровне – они закреплены в краевых законах. Например, единовременная денежная выплата молодым специалистам, предоставление грантов на поддержку образовательных инициатив, меры социальной поддержки педагогических работников, компенсация оплаты жилья для сельских учителей. Но это не значит, что все трудности остались позади. Пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что учителя работали долгое время на пределе, это обострило проблему профессионального выгорания. Теперь необходимо обратить самое серьёзное внимание на вопросы организации отдыха работников образования, поддержания их здоровья.

И хотя теперь всё больше принято говорить не о воспитательной роли педагогов, а об оказании ими образовательных услуг, работа в школе мало напоминает курорт, она требует неослабного внимания, напряжения душевных сил. Да и физических также. Кстати, слово «учитель» мужского рода, что указывает на изначальную мужественность этой профессии. И если в вузах и по сей день среди преподавательского состава мужчин довольно много, то отыскать их в школах – надо постараться. Это подтвердило и представительство на краевом образовательном форуме, где подавляющее большинство составили представительницы прекрасной половины человечества. Тем не менее мужчины среди учителей Приморья есть. Более того, молодые и талантливые. Так, в пятёрке призёров регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» их оказалось двое – учитель истории и обществознания 74-й средней школы Владивостока Глеб Онищук и учитель начальных классов из села Владимиро-Александровское Кирилл Давыдов.

По мнению Глеба Онищука, ставшего бронзовым призёром конкурса, подрастающему поколению просто жизненно необходим пример наставника-мужчины, это помогает сформировать гармоничную личность.

«Сегодня у нас профессия учителя считается женской. Но во все времена именно мужчины учили детей, например, в дореволюционной России они составляли подавляющее большинство в образовании. Однако со временем всё поменялось и учить детей в школы пришли преимущественно женщины, профессия учителя для мужчины стала считаться не самой подходящей. Как историк могу объяснить тем, что период интенсивного развития советского образования пришёлся на послереволюционное и послевоенное время, когда миллионы мужчин погибли, а подавляющая часть оставшихся была занята в других сферах – в промышленности, в армии... Между тем мужчины-педагоги во все времена были новаторами: внедрять, преобразовывать, реформировать – это их дело. И сегодня каждый мужчина, решивший пойти по этому пути, является настоящим героем, создающим вопреки стереотипам условия для гармоничного развития наших детей. Возвращение мужчин в педагогику, создание гармоничной среды развития для детей сегодня как никогда актуально», – отмечает Глеб Онищук.

С коллегой согласен и ещё один молодой педагог из Владивостока – Константин Зябиков, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности в одной из школ краевого центра. Причём, становится учителем он не планировал, выбрал для себя профессию медика. Но со временем пришло осознание, что нравственные язвы общества не менее, если не более, опасны для людей. А вместе с этим и желание поменять сферу деятельности и заняться не столько лечением болезней, сколько их предупреждением.

«Всем известно выражение, что родом мы из детства. Именно в детстве мы получаем представление о том, что хорошо, что плохо, приобретаем нравственные ориентиры, получаем добрые и полезные знания. И тут чрезвычайно важна фигура учителя. Надеюсь, смогу помочь стране вырастить здоровое во всех отношениях поколение», – говорит он.

Ещё один участник большого августовского педсовета Татьяна Иорганская в отличие от своих коллег-мужчин из краевого центра представляет глубинку Приморья – среднюю школу из села Новостройка Губеровского сельского поселения Пожарского района. Татьяна Анатольевна преподаёт технологию и изобразительное искусство, также она завуч по воспитательной работе. Её педагогический стаж уже более четверти века, что позволяет сравнивать состояние дел и оценивать происходящие в образовании изменения.

«В последние годы материально-техническая база образовательных учреждений претерпела значительные изменения, у нас в школе и крышу отремонтировали, и все окна заменили на новые. И учебное оборудование в нашем распоряжении современное – интерактивные доски, ноутбук у каждого учителя. Цифровизация всё активнее входит в нашу повседневную жизнь и работу. Но есть, конечно, и сложности, ведь сегодня постоянно что-то меняется, появились новые стандарты. Они начнут действовать повсеместно с первого сентября следующего, 2022 года. Однако при согласии родителей возможно изменение уже используемых программ обучения в начальной и основной школах в соответствии с новыми правилами. Потому так важны для учителей такие встречи как сегодняшний краевой образовательный форум, здесь мы можем обсудить все сложные вопросы».

Как выяснилось в беседе с Т.А. Иорганской, она представляет учительскую династию, пошла в профессию по стопам мамы, Александры Алексеевны Шараповой, преподававшей русский язык и литературу и, кстати, до сих пор продолжающей работать с молодёжью, несмотря на свой «серебряный» возраст.

И оказалось, учительские династии у нас в крае довольно распространены. Глеб Онищук, о котором речь шла выше, также из семьи педагогов, и его мама, Анжелика Ивановна Соловьёва – учитель истории в лицее Дальнереченска. Сказать, что успех сына в профессиональном конкурсе её очень обрадовал – ничего не сказать. Она горда, что сеять разумное, доброе, вечное в их семье продолжают так талантливо и целеустремлённо, что находит признание у учительского сообщества Приморья.

Большой августовский педагогический совет — традиционное событие, призванное актуализировать проблемы современного состояния и тенденции дальнейшего развития образования, приоритеты и задачи преобразований в предстоящем учебном году. Форум проходит в рамках реализации региональной государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. Напомним, форум открылся 19 августа, его участники рассмотрят основные тренды развития современного образования, обсудят вопросы воспитательного процесса в школе, познакомятся с деятельностью педагогической лаборатории «Алло, мы ищем таланты. Формирование эффективной системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи» и разберутся в особенностях наставничества и методического сопровождения педагогов, попробуют определить перспективы социального партнёрства и разобраться в причинах деструктивного поведения подрастающего поколения, его медицинских и психологических аспекта. Работа форума продлится с 19 августа по 24 сентября.

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