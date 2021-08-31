Цветочный спас, или День обогащения флориста

Аргументы Недели → Общество 13+

31 августа 2021, 10:20

По индексу 1 сентября – стоимости букетов цветов – нужно рассчитывать пенсии, детские пособия и зарплаты, а не складывать сверхдоходы в карманы цветочной мафии.



Утром 1 сентября, сын жалуется матери, что не хочет идти в школу. – Ну, сыночек, почему же? - Петров будет из рогатки стрелять, Сеничкин учебником по голове бить, Иванова подножки ставить. Не хочу, не пойду! - Сыночек, ты должен идти! К тому же ты директор школы!



Одна моя подруга, из педиков (есть медики, есть педики – педагоги), в конце августа как-то потягиваясь сказала: «неужели они думают, что мы питаемся конфетами, запиваем шампанским и зажёвываем цветами? Хоть бы кто колбасы принёс». Я ей тогда посоветовал договориться с ближайшим цветочным магазином и сдавать подаренные 1 сентября букеты обратно за 50%.



Но десятилетние традиции трудно враз переломить даже всенародным опросом, который показал, что учителя хотели бы получить всего 1 букет ко Дню знаний, для них головная боль, куда расставить 30 классных букетов, а потом принести домой половину увядших и просто выбросить такую радость, не прожившую и суток. Целая индустрия, целая цветочная мафия мороковала перед 1 сентября, выдавливала, как чеснок, деньги у родителей, завышала цены, хамила, халтурила, рвачествовала. Но как же, мой ребёнок не хуже других! Как я его без букета то отправлю?..

Традиция дарить на 1 сентября цветы учителям появилась в 1980-х годах XX века. А сам День знаний был учреждён в 1984 году. До этого у наших бабушек и дедушек не было принято приходить в первый учебный день с цветами, да и не на что было, жили бедно.



Наблюдал в цветочном, как бабуля пришла со своей пенсией за двумя букетами для внуков-школьников, начала выбирать с роз и закончила ромашками и лилиями. Сердце кровью обливается. Сколько пенсионер может заплатить, а ведь тоже хочет, чтобы как у всех, не хуже. Хотя президент выделил всем школьникам страны по 10 рублей, но вчера, но по десять. А всем пенсионерам страны выделил тоже по десять рублей, но завтра, но зато тоже по 10 рублей, хотя и завтра. Но не цветочникам же всё это отнести, тем более деньги наперёд уже потрачены, хотя их ещё и не получили. И вот тогда сразу вспомнились эти изуверы-цветочники перед 8 Марта, перед 14 февраля, перед родительской субботой, когда ты обязан. Или, когда ты, бедный студент, идёшь с девушкой и к тебе назойливо вызывающе пристают: «Купите своей девушке цветы». Мерзавцы. Вышеупомянутый опрос надоумил просто не дарить учителям цветы. Запустить акцию – большая бумажная открытка в виде букета с вложенной внутрь стоимостью собственно букета. Поверьте, учителям это будет больше по душе, они её весь год без остатка отдают вашим чадам, а букеты выбрасывать украдкой у дома, как воры, чтобы никто не увидел – не комильфо.



Более 80% учителей предпочли бы 1 сентября один общий букет от класса. Это следует из исследования Delivery Club. 67% опрошенных считают, что сэкономленные деньги можно направить на нужды класса, 29% - на экскурсии или театр, а 9% - на благотворительность.

Наблюдая, как торгаши наглеют, как сонно 1 сентября в 7 утра открывают свои лавки, зная, что «всё уйдёт», я перестал покупать букеты - кто-нибудь всё равно принесёт. С тех пор собираю красивый пакетик с хорошим кофе, горьким шоколадом и баночкой красной икры. Мы вас очень любим, дорогие учителя, не хотим вас обидеть, но такие с позволения сказать эдельвейсы ни вам, ни нам не в радость. Пусть торгаши себе оставят! Возможно, сейчас закладывается новая «бесцветочная» традиция на радость «зелёным» во главе с Грэтой Тумберг.



Осторожно, двери цветочного магазина закрываются. Следующая станция – День учителя, но об этом поговорим позже.



В.П.





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