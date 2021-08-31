Врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил об опасности дельта-штамма COVID-19 для детей

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31 августа 2021, 10:30 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Дети, как взрослые, могут заразиться дельта-штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.

Как и у взрослых, у детей могут развиться тяжелые последствия ковида.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что в настоящее время различия постепенно стираются в связи с преобладающим дельта-штаммом SARS-CoV-2. Доктор Поздняков отметил, что дети болеют более тяжело, чем год назад. Особенно тяжело переносят ковид дети, у которых диагностирована фоновая патология, например, эндокринологическая. По словам врача-инфекциониста, у детей чаще регистрируются большие поражения легких, тромбозы. Поздняков рассказал, что проявления постковидных осложнений у детей также бывают.

Детей с патологиями эндокринной системы с каждым годом становится все больше из-за избыточной массы тела, нарушения обмена глюкозы вплоть до сахарного диабета. Как отметил Поздняков, процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых.

Врач-инфекционист напомнил про меры профилактики, для детей они такие же, как и для взрослых: соблюдение личной гигиены, контроль самочувствия, забота об иммунитете.

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