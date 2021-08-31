Член ОП Ленобласти Петров предложил лицензировать лекторскую деятельность для борьбы со лженаукой

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31 августа 2021, 09:12

лекция, pixabay.com

Зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил запретить свободную лекционную деятельность без обязательной аккредитации лекторов в целях остановки распространения лженауки.

Владимир Петров отметил, что в последние годы в России большой популярностью среди граждан пользуются различные курсы и лекции. Если человек обращается в государственные образовательные учреждения или же аккредитованные заведения, то желание получить знания можно лишь приветствовать.

Член Общественной палаты в беседе с RT, однако, отметил, что многие россияне идут на лекции к "сомнительным" преподавателям, не имеющим лицензий или разрешений на осуществление подобной деятельности. Более того, некоторые и вовсе рассказывают об антинаучных и вредных вещах. В частности, по словам Петрова, речь идет о "блогерах-просветителях".

Владимир Петров попросил Министерство науки и высшего образования, а также Рособрнадзор рассмотреть идею об опосредованном запрете нелицензируемой государственными органами лекционной деятельности посредством процедуры обязательной аккредитации лекторов.

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