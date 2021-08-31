Южноуральские эксперты обсудят стоимость космических путешествий

Аргументы Недели → Общество 13+

31 августа 2021, 08:16 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено орагнизаторами

Сегодня состоится очередной выпуск устного научно-популярного журнала «Язык Эйнштейна».

Участники ток-шоу — журналист, директор издательского дома «Губерния» Сергей Филичкин; старший преподаватель кафедры химии твердого тела и нанопроцессов Челябинского государственного университета Федор Ярошенко, руководитель отдела машинного обучения компании «Интерсвязь» Юрий Дмитрин — обсудят последние научные новости. Среди событий, о которых пойдет речь заявлены следующие: как российский беспилотник будет отслеживать радиоактивные и химические загрязнения, а Пентагон — предсказывать события с помощью искусственного интеллекта, во сколько обойдется путешествие в космос и другое. В качестве модератора выступит член Союза журналистов России, победитель Лиги чемпионов игры «Мозгобойня» Рифат Абдрашитов.

По традиции, эксперты устного журнала будут находиться на кухне ИЦАЭ, а зрители наблюдать за обсуждением на большом экране в кинозале центра. Все желающие смогут задать участникам выпуска свои вопросы как онлайн, а также лично после окончания ток-шоу. Добавим, что за лучшие вопросы каждый из экспертов дарит научно-популярную книгу.

Мероприятие состоится в ИЦАЭ Челябинска (Энгельса, 107, вход со стороны парка), начало в 19 часов. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Добавим, что устный журнал «Язык Эйнштейна» — это проект сети Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ). Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс».

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